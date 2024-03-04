VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Kahramanmaraş'ta deprem
Türk lirasıyla dış ticaret yılın iki ayında 210 milyar liraya yaklaştı
Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde
Ortak sınavlarda "açık uçlu" soru dönemi başlıyor
Şubatta fiyatı en çok düşen "hava yolu ile yolcu taşımacılığı" oldu
04 Mart 2024 Pazartesi 10:44:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 10:44:00

İstanbul Valisi Gül açıkladı! 2024'ün ilk 2 ayında terör örgütlerine yönelik 287 operasyonda 795 kişi yakalandı

Kaynak: İHA-AA

ABONE OL

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini belirterek, 'Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 205 şahıs tutuklandı' dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini belirterek, 'Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 205 şahıs tutuklandı' dedi.

İstanbul Valisi Gül, 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : davut gül terör örgütleri operasyon
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX