İstanbul Valisi Gül açıkladı! 2024'ün ilk 2 ayında terör örgütlerine yönelik 287 operasyonda 795 kişi yakalandı
Kaynak: İHA-AA
İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini belirterek, 'Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 205 şahıs tutuklandı' dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini belirterek, 'Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 205 şahıs tutuklandı' dedi.
İstanbul Valisi Gül, 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığını bildirdi.
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