İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şehidimizin evine ziyaret

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki son şehidimiz, polis Erkan Gökteke'nin ailesi ve sevgili yavrusu bize emanet." ifadesini kullandı.



Kurban Bayramı'nda şehidin ailesine yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraf da paylaşan Yerlikaya, tüm şehit aileleri ve kahraman gazilerin bayramını tebrik etti.

Vali Yerlikaya'nın şehidin annesi, babası ve eşiyle sohbet ettiği ziyarette, Gökteke'nin şehit olduğu saldırıda yaralanan polis Yunus Nacar'ın da yer aldığı öğrenildi.

Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, 18 Temmuz'da araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı. Gökteke, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.