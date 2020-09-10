İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan filyasyon açıklaması: 642 ekip sahada
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarda bulundu. 642 filyasyon ekibinin sahada görev yaptığının altını çizen Yerlikaya 526 kişiye de işlem yapıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu belirterek, ortalama filyasyon süresini de 16'dan 15 saate düşürdüklerini kaydetti.
Bugüne kadar test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının filyasyonun ne olduğu ve nasıl uygulandığına ilişkin videosuna da yer verdi.
İstanbul’da 642 #filyasyon ekibimiz sahada.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2020
Ortalama filyasyon süremizi 16’dan 15 saate düşürdük.
Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı. pic.twitter.com/gcD83WNyOA
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