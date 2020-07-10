İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.



Böylelikle Ayasofya müze statüsünden çıkarıldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması için atılan ilk adımın ardından ise İstanbul Valiliği tarafından, kararla ilgili bir paylaşım yapıldı.

"HOŞ GELDİN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin" notuyla Ayasofya için hazırlanmış olan bir video yayınlandı.