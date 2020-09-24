İstanbul Valisi Ali Yerlikaya rakam verip açıkladı! İşte denetlenen işyeri sayısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 27 bin 86 denetim yapıldığını açıklayarak, izolasyon kurallarına uyamayan 123 kişinin tespit edildiğini belirtti. Denetimler sonrası 384 kişi/işletmeye uyarı verilirken 111 kişi/işletmeye para cezası uygulandı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaparak "Dün İstanbul'da 27 bin 86 denetim yapıldı. İzolasyon kuralına uymayan 123 kişi tespit edildi. 384 kişi veya işletmeye uyarı verildi." açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, "111 kişi veya işletmeye para cezası uygulandı. 3 veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı." dedi