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15 Eylül 2020 Salı 15:10:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 15:26:00

İstanbul'da mesai düzenlemesi ile ilgili önemli toplantı

Kaynak: DHA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu. Toplantının ardından açıklama yapan Yerlikaya 'Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Cuma günü artık şehrimizde kamu-özel 5 milyon 200 bin üzerindeki tüm hemşehrilerimizle ilgili sağlıklı önemli ama altını tekrar çiziyorum ortak akılla vardığımız kararı paylaşacağız' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu.

Toplantıda İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

İSTANBUL VALİSİ: CUMA GÜNÜ DUYURACAĞIZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Cuma günü artık şehrimizde kamu-özel 5 milyon 200 bin üzerindeki tüm hemşehrilerimizle ilgili sağlıklı önemli ama altını tekrar çiziyorum ortak akılla vardığımız kararı paylaşacağız.

Son iki haftadan beri ulusal basında pekçok kıymetli bilim insanları başta olmak üzere, profesyonel yetkililerin bu konuları tartıştığını görüyorum. Bu konunun ortak akılla ilerlemesine seviniyorum. Onların da şehrimizle ilgili düşüncelerini talimatlarını alıyoruz. Niyetimiz bunu Cuma günü şehrimizle paylaşmak. Ama hemen ertesi gün değil, yine pandemi kurulunun önereceği bir takvimde yürürlüğe sokacağız. Yüzde 90 solunum yoluyla oluşacak bütün riskleri giderecek. Bütün bunlara rağmen biz maske mesafe denetimle ilgili, 39 ilçe kaymakamlarımızın önderliğinde, hep beraber gayret gösteriyoruz. Her gün bu rakamları açıklıyoruz ama ben sizler aracılığıyla hemşehrilerimden istirhamım var.

Maske ve mesafeyle ilgili artık yedinci ayın içerisindeyiz salgınla mücadelede. Artık bununla ilgili birbirimize 'bunu böyle yapmayalım' diye bu şekilde cümleler kurmamızın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hele İstanbul'da.

Bu kuralın pazarından, bütün duraklarda, toplu ulaşımın olduğu yerlerde, bu maske zorunluluğunu artık her yerde söylüyoruz. Gün geçtikçe de yüzde 90'ın üzerinde olduğunu tespit eden anketler var. Yüzde 101 olması lazım.

Maalesef bütün önleyici tedbirlere rağmen, pozitif tabloyla karşı karşıya kaldıysa bir kardeşimiz; hastaneye yatıracak bir sonuç çıkmadıysa ki çoğu da böyle, orada evinde izolasyon tedbirleri uyguluyoruz.

İzolasyon sürecine sadık kalan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Artık sadece idari ve adli işlem yapmakla kalmıyoruz.

Geçen haftaki genelgeyle artık şunu yapıyoruz. İzolasyon koşullarına uymayan, bir de böyle izolasyon şartlarını sağlamayan maalesef vatandaşlarımız da var.

Gurbetten gelmiş, mevsimlik işçi olup arkadaşlarıyla çalışırken böyle bir pozitif sonuçla karşı karşıya geldiğinde, biz onlara barınma merkezi de sağladık.

Sancaktepe'de 15 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Güngören'de ikinci yurdumuzu hazır tutuyoruz.

"Ben izolasyona uymuyoruz" dese bile yanına kar kalmayacak. Onu alıp götürüp barınma merkezinde süresini tamamlayıp, sağlık teşkilatımız 'artık risk taşımıyor' dediği zaman onu o şekilde bırakacağız.

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