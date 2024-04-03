VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu
İstanbul Valiliği'nden provokasyon girişimlerine ilişkin açıklama: 132 şüpheli yakalandı
Kayseri'de bir ilçede seçimler tekrarlanacak!
Başkan Erdoğan'dan Halit Doğan'a tebrik telefonu
Whatsapp çöktü! Bakanlıktan açıklama geldi
BAYRAKTAR TB3'ten başarılı uçuş!
03 Nisan 2024 Çarşamba 22:40:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 22:40:00

İstanbul Valiliği'nden provokasyon girişimlerine ilişkin açıklama: 132 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

İstanbul Valiliği, kentin çeşitli ilçelerinde, Van'da yaşanan olaylarla ilgili korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerinde bulunan 132 kişinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Van'daki olaylara ilişkin korsan gösteri yapan toplam 132 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Van ilimizde yaşanan olaylara ilişkin yapılmak istenen korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerinde; saat 13.00'da Şişli ilçesi Çağlayan Adliyesinde Başsavcılık Makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binası içerisine zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulanan avukat gruptan 8 kadın 6 erkek toplamda 14 şahsa, saat 16.00'da Sultanbeyli Dem Parti İlçe Binası önünde yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemet ederek 2 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren 9 kadın 15 erkek 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 26 şahsa, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'da korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 20 kadın 67 erkek olmak üzere 87 şahsa, saat 19.15'de Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde korsan gösteri yapan 5 şahsa, olmak üzere toplam 132 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : İstanbul Valiliği 132 gözaltı Korsan gösteri
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX