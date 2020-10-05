05 Ekim 2020 Pazartesi 13:48:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 14:06:00
İstanbul Valiliği'nden Formula-1 kararı
İstanbul Valiliği: İstanbul İl Pandemi Kurulunun 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020' yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.
İstanbul Valiliği: İstanbul İl Pandemi Kurulunun 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020' yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.