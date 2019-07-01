İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki Atatürk portresine ilişkin, "Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından, tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur." ifadesini kullandı.



Muammer Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:



"Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından, tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur.

Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır.

Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Fotoğrafın orijinalinde kesinlikle böyle bir durum yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum."

(AA)