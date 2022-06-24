İstanbul Valiliği'nden kaçak göçle mücadele paylaşımı

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24 Haziran 2022 Cuma 23:59:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 23:59:00

İstanbul Valiliği: Yılbaşından bu yana 15 bin 224 kaçak göçmen ilden sınır dışı edildi

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, 1 Ocak ile 21 Haziran arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldığını, yılbaşından bu yana 15 bin 224 kaçak göçmenin ilden sınır dışı edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da kaçak göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Çalışmalara ilişkin rakamların paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'1 Ocak-21 Haziran arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı. 39 ilçe emniyet müdürlüğünce günlük olarak yapılan kimlik kontrolleri ve adres tahkikatları yoğun şekilde devam etmektedir. Gerek yasal kalış hakkı bulunmayan gerekse adli işleme karışmış olan kaçak göçmenler yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmektedir. Kaçak göçmenler, İstanbul ve diğer illerdeki geri gönderme merkezleri aracılığıyla ülkelerine sınır dışı edilmektedir. 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 224 kaçak göçmen ilimizden sınır dışı edilmiştir.'

Açıklamada, her gün Tuzla Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 kaçak göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiği ve haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek bu kişilerin ülkeye tekrar girişlerinin engellendiği belirtildi.

Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan 590 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin dün üç ayrı charter uçuşuyla ülkelerine gönderildiği aktarılan açıklamada, plan dahilinde cuma, cumartesi ve pazar günleri de sınır dışı işlemlerinin devam edeceği, bu gece 150 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderileceği kaydedildi.

Etiketler : kaçak göç istanbul yabancı
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