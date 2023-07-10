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10 Temmuz 2023 Pazartesi 23:03:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 23:03:00

İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Hafta ortasından itibaren...

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, hafta ortasından itibaren Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı." ifadesine yer verildi.

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