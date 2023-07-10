İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Hafta ortasından itibaren...

İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Hafta ortasından itibaren...

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı." ifadesine yer verildi.