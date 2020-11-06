İstanbul Valiliği mesai saatine ilişkin açıklama yaptı

Koronayla mücadele kapsamında İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.