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06 Kasım 2020 Cuma 21:17:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 21:19:00

İstanbul Valiliği mesai saatine ilişkin açıklama yaptı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.

Koronayla mücadele kapsamında İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : korona istanbul valilik son dakika bakanlık
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