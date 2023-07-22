İstanbul Valiliği, Eyüsultan'danki yangınların söndürüldüğünü duyurdu
Kaynak: IHA
İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da çıkan ormanlık alan yakınlarındaki yangınların söndürüldüğünü duyurdu.
Hasdal ve Kemerburgaz'da bugün çıkan yangınlara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında "22 Temmuz 2023 tarihinde ormanlık alan yakınlarında iki yangın olayı yaşanmıştır. Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez Mahallesi bölgesindeki otluk alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman ekiplerimizce başlama evresinde müdahale edilmiş, yangın henüz iki dönümlük bir alanı etkisi altına aldığı sırada söndürülmüştür. Olay sonrasında bölgede ekiplerimizce soğutma çalışmaları yapılmıştır. İkinci yangın olayı ise Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nda budanan ağaçların budanan parçalarının istiflendiği hurdalık alanda çıkmış olup, yangın ekiplerimizin ivedi müdahalesiyle herhangi bir sirayet olmadan söndürülmüştür" ifadelerine yer verildi.
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