VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de üst düzey güvenlik yetkililerinden Netanyahu'ya mektup: Vazgeçin
Konya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Turuncu alarm verildi: Sıcaklıklar 48 dereceye ulaşacak!
ABD'li yetkililer: Rusya'nın, Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatında şüpheye neden yok
Fondaş Halk TV'ye CHP'den büyük darbe: Sözleşme feshedildi!
HÜDA PAR'a saldırı: Adana İl Genel Sekreteri Pişkin hayatını kaybetti
22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:02:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:02:00

İstanbul Valiliği, Eyüsultan'danki yangınların söndürüldüğünü duyurdu

Kaynak: IHA

ABONE OL

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da çıkan ormanlık alan yakınlarındaki yangınların söndürüldüğünü duyurdu.

Hasdal ve Kemerburgaz'da bugün çıkan yangınlara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında "22 Temmuz 2023 tarihinde ormanlık alan yakınlarında iki yangın olayı yaşanmıştır. Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez Mahallesi bölgesindeki otluk alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman ekiplerimizce başlama evresinde müdahale edilmiş, yangın henüz iki dönümlük bir alanı etkisi altına aldığı sırada söndürülmüştür. Olay sonrasında bölgede ekiplerimizce soğutma çalışmaları yapılmıştır. İkinci yangın olayı ise Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nda budanan ağaçların budanan parçalarının istiflendiği hurdalık alanda çıkmış olup, yangın ekiplerimizin ivedi müdahalesiyle herhangi bir sirayet olmadan söndürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : istanbul valiliği eyüpsultan orman yangını
Aşıklar Ege'de

Aşıklar Ege'de
Boğaz'da 30 yıllık şarkılar

Boğaz'da 30 yıllık şarkılar
Ünlü şarkıcı Shakira'ya dava şoku: Hakim karşısına çıkacak

Ünlü şarkıcı Shakira'ya dava şoku: Hakim karşısına çıkacak
Dijitale geçti

Dijitale geçti
Moral ziyareti

Moral ziyareti
Hakaret davasını kazandı

Hakaret davasını kazandı
Peruk taktı

Peruk taktı
Nazara karşı boncuklu önlem

Nazara karşı boncuklu önlem
Tatile çıkmayan tek solistim

Tatile çıkmayan tek solistim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX