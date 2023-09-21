VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail 2023'te Doğu Kudüs'te 18 bin 223 konutluk yerleşim planını onayladı
Bakan Göktaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası kamuoyuna "aileyi güçlendirme" mesajı verdi
ABD Senatosu, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Randy George'un atanmasını onayladı
İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk
21 Eylül 2023 Perşembe 23:04:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 23:04:00

İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta başıboş köpek tarafından saldırıya uğrayan kız çocuğunda kuduz belirtileri görüldüğü yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun 15 Eylül Cuma günü Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğramasının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtileri görüldüğü yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

"Esenyurt'ta kuduz paniği" başlığıyla yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, olayın ardından 112 ekiplerince hastaneye götürülen çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereğince 1. doz kuduz aşısı uygulandığı bildirildi.

Aşı uygulamasının ardından çocuğun, yüzündeki yaralanmaların tedavisi için Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisine götürüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burada tedavisine başlanan çocuğa, şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S'nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir."

Etiketler : istanbul valiliği esenyurt kuduz
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX