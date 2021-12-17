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17 Aralık 2021 Cuma 11:53:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 12:25:00

İstanbul valiliği duyurdu... Sahte alkol 22 can aldı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. İstanbul'da sahte alkolden 22 kişinin öldüğü, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği söylendi.

İstanbul Valiliği "İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü, 16 kişinin ise hayati tehlikeleri devam ediyor" açıklaması yaptı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği, jandarma ve polis ekiplerince sahte alkol zehirlenmeleriyle ilgili yapılan tespitler sonucu, 46 kişinin hastanelere başvurduğunu belirtti. Sahte alkolden toplam 11'i yabancı 22 kişinin öldüğü, 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü kaydedildi. Yapılan son kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulandığı ifade edildi.

UYARIDA BULUNULDU

Açıklamada 16 Kasım-16 Aralık arasında yapılan operaslar hakkında da bilgi verildi.

56 operasyonda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14'ü tutuklandığı, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Operasyonlarda, 32 bin 978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol

imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi ele geçirildiği vurgulandı.

Denetimlerin devam ettiği açıklanırken "Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve "174" Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır" uyarısında bulunuldu.

Etiketler : 22 kişi öldü İstanbul Valiliği sahte alkol
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