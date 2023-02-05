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05 Şubat 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 07:30:00

İstanbul Valiliği, beklenen olumsuz hava şartlarına karşı alınan önlemleri açıkladı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemleri açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre pazar günü ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın pazar sabah saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığının Kış Tedbirleri Genelgesi uyarınca Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır. İstanbul'da TAMP çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız, 5 bin 277 kilometre yol ağı üzerinde 11 bin 130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 iş makinesi, 101 noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı 437 araç ve 2 bin 142 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 210 araç ve 703 personel, Kızılay 101 noktada 2 bin 300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğü ise 1250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinesi, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre yüzde 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergahındaki 23 hizmet tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur."

Açıklamada, ildeki olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarca sürdürülen çalışmaların, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 24 saat esasına göre takip edildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, tır ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : istanbul valiliği olumsuz hava koşulları meteoroloji fırtına kar
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