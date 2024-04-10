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10 Nisan 2024 Çarşamba 11:52:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 11:52:00

İstanbul trafiğinde bayram sakinliği

Kaynak: IHA

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda vatandaş tatil noktaları ya da memleketlerine gitmeyi tercih ederken megakentte bayramın ilk gününde yollar boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nın 9 gün sürecek olan tatilinin başladığı anlardan itibaren çok sayıda İstanbullu, tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle de birleşmesi üzerine vatandaşlar, farklı noktalara hareket etti. Şehir dışına seyahatlerin ardından megakentte sıkışık trafik görüntülerinin oluştuğu birçok kavşak ve nokta boş kalırken bazı noktalarda ise araç zaman zaman araç hareketliliğinin olduğu görüldü. İBB Cep trafik verilerine göre ise sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu. Megakentin boş kalan Cevizlibağ, Bakırköy gibi noktaları ise havadan görüntülendi.

Etiketler : istanbul bayram yol
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