İstanbul seçimleri son anket sonuçları nasıl? 23 Haziran anket sonuçalarında kim önde? soruları gündemin en trend başlıkları olarak biliniyor. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine artık geri sayım başladı. İstanbullular bu pazar günü sandık başına gidecekler. ORC araştırma şirketinin yaptığı ikinci anket çalışmasının sonucu duyuruldu. Araştırmada vatandaşlara, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu yöneltildi. İşte son anket sonuçlarına göre önde olan isim...

İSTANBUL SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI NASIL?

ORC araştırma şirketinin yaptığı ikinci anket çalışmasının sonucu açıklandı. Araştırmada vatandaşlara, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu yöneltildi.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan bu araştırmaya göre AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oy oranını yükselterek %48,3’e çıkardı. CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise %47,7 oy aldı. Diğer kategorisinde 0,6, kararsız kategorisinde ise %3,6 oy oranı oldu.

23 HAZİRAN ANKET SONUÇALARINDA KİM ÖNDE?

Binali Yıldırım’ın açıklanan 2. Anket sonuçlarında oy oranını artırdığı gözlemleniyor. Birinci anket sonuçlarında Yıldırım, %47,0, Ekrem İmamoğlu %46,7 oy oranı aldı.









31 Mart yerel seçimlerinde Oy Kullanmayan ve Diğer Partilere oy veren seçmenlerin 23 Haziran'daki Oy Tercihleri





YENİLENEN SEÇİMDE ADAY LİSTESİ DEĞİŞECEK Mİ?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENECEK Mİ?

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.