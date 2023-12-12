İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' başladı

Denetime, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada araçları durdurarak detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların da üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.