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12 Aralık 2023 Salı 20:05:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 20:05:00

İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' başladı

Kaynak: AA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' Gaziosmanpaşa'daki denetimlerle başladı.

Denetime, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada araçları durdurarak detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların da üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.

Etiketler : huzur uygulaması denetimler İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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