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16 Ekim 2021 Cumartesi 00:57:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 00:57:00

İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

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İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Etiketler : Resmi Gazete atama istanbul il müftüsü Safi Arpaguş
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