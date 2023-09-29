İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla "Şahinler" olarak bilinen suç örgütü çökertildi.



İSTANBUL MERKEZLİ 7️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARLA ŞAHİNLER ÇETESİ OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



ÇETE LİDERİ MEHMET ŞAHİN DAHİL 4️⃣1️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️



ÇETELERİN, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube... pic.twitter.com/65UMfkxnS8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.