İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock Haberleşme sistemini kullandıkları tespit edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda önceki gün 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



İstanbul merkezli Ankara ve Bolu'da yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Esnaf, Öğretmen ve muhasebecilerin olduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yetkililer operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirttiler.