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11 Şubat 2022 Cuma 12:44:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 12:44:00

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheliden 21'i yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 şüpheliden 21'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında daha önce yakalama kararı çıkarılan 23 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleşen operasyonda 23 şüpheli arasından 6 şahsın KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı olduğu ve tamamının ByLok kullanıcısı olduğu belirtildi.

Ev aramalarında 2 adreste 1 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital dökümana el konuldu.

Etiketler : FETÖ İstanbul TUTUKLAMA
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