21 ilde FETÖ'ye operasyon!

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üsteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla 'örgüt yöneticisi (sivil)' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, alınan itirafçı beyanları ile yapılan teşhisler ve teknik analizler sonucunda, aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında, şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
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