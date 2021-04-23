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23 Nisan 2021 Cuma 11:01:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 11:01:00

İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu

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Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

Etiketler : Thodex kripto para operasyon gözaltı faruk fatih özer
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