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11 Nisan 2023 Salı 10:11:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 10:11:00

İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, söz konusu silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, özel hatlar kullanarak iletişime geçtikleri farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte yakın şahısları, gizlilik kurallarına riayet edilerek sözde ders çalışma evlerine yerleştirildiklerini belirledi.

Harekete geçen ekipler, farklı soruşturmalar kapsamında da haklarında yakalama kararı bulunan bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler : istanbul fetö operasyon

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