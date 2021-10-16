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16 Ekim 2021 Cumartesi 18:54:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 18:54:00

İstanbul merkezli 16 ilde DHKP/C operasyonu: 84 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden yakalananların sayısı 84'e çıktı.

İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden yakalananların sayısı 84'e çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 126 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 79'u yakalandı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, örgütün içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla yaptığı istihbarat ve keşif çalışması sonrası emniyet binalarına ve polis memurlarına yönelik sansasyonel eylemlere öncelik vermeyi planladığını tespit etti.

FİRARİ 42 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul'daki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi daha yakaladı. Adreste yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ile 47 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin, özellikle Taksim bölgesinde devriye görevi yapan emniyet mensuplarına yönelik rehin alma veya kaçırma eylemi düzenleyerek, Taksim Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için sözde pazarlık yapmayı planladıkları belirlendi.

Sayıları 84'e yükselen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 42 kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Etiketler : İstanbul merkezli Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Gözaltı
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