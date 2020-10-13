FETÖ'nün TSK yapılanmasına 15 ilde dev operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Kaynak: DHA
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon düzenleniyor. Operasyon kapsamında 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ise 32 zanlı yakalandı.
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.
İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU
İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.
Operasyon sürüyor.
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