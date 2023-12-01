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01 Aralık 2023 Cuma 16:26:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 16:26:00

İstanbul için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Kaynak: AA

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İstanbul'un kuzey ilçelerinde yarın rüzgarın kası süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Valilik, Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Beklenen fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Etiketler : rüzgar fırtına İstanbul kuzey sarı kodlu uyarı
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