İstanbul için korkutan koronavirüs açıklaması: Son hafta vaka sayımız yükselme trendinde
Kaynak: Akşam
Çin'de başlayıp dünyanın başına bela olan koronavirüsle ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul'da pozitif vaka sayısının yükselme trendinde olduğuna dikkat çekerek vatandaşları uyardı 'Aman dikkat! Salgın kontrol altına alındı ama bitmedi' dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kentte koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirten Memişoğlu, "Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Salgın kontrol altında ama bitmedi." dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da koronavirüs pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu bildirerek vatandaşları uyardı.
Memişoğlu, Twitter hesabından kentteki yeni tip koronavirüsün seyrine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yatan hastaya henüz yansımasa da eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde. Aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Salgın kontrol altında ama bitmedi."
Yatan hastaya henüz yansımasa da Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 9, 2020
Aman DİKKAT ! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım... Salgın kontrol altında ama BİTMEDİ !
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