Uzmanlar bu yıl kışı erken geleceğini belirterek vatandaşı uyardı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına dikkat çeken İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, "Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak." ifadesinde bulundu. İşte güncel hava durumu raporu...

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin ediliğini dile getiren Dr. Bozyurt, "Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti.

Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor.

Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor.

PASTIRMA YAZININ TARİHİ DEĞİŞTİ

Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihleri değişti. Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor" dedi.

AY ORTASINDA SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Kasım ayının 14'ü veya 15'i gibi Sibirya dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediklerini dile getiren Dr. Bozyurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sibirya'dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye'de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek. Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek.

Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek. Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL'A OCAK AYINDA KAR YAĞACAK

Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.

Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."

13 KASIM PAZAR GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı, çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 4°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 22°C

Az bulutlu ve açık