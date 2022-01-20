İstanbul için kar alarmı!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre cuma gününden itibaren 4 gün sürecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girilecek. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (G. Antep ve Kilis hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İSTANBUL'A YENİ KAR UYARISI

İstanbul cuma günü yeni bir yağış sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin 5 günlük Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı 4 gün devam edecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA -6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

EDİRNE -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası hafif kar yağışlı

KOCAELİ -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -10°C, 2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -7°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -7°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -11°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA -9°C, 1°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları ile sinop çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -7°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 0°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat ile bu akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -14°C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TOKAT -6°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BİNGÖL -10°C, -4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -15°C, -7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -10°C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, -5°C

Çok bulutlu, güney kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (G. Antep, Kilis hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP -6°C, -1°C

Çok bulutlu

MARDİN -5°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİİRT -6°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bilecik, Bolu, Bitlis, Muş, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Tunceli, Mardin, Karaman, Rize, Sinop, Adıyaman, Ağrı, Siirt, Gümüşhane, Van, Hakkari, Zonguldak, Artvin, Çankırı, Ordu, Bayburt, Adana, Sivas, Karabük, Niğde, Giresun, Gaziantep, Kars, Düzce, Konya, Kayseri, Bartın ve Sakarya'da eğitime ara verildi.

BİLECİK

Bilecik'te kar nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, süren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle bugün de okullara ara verilmişti.

MUŞ

Muş'ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20 Ocak 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerinde 20 Ocak 2022 Perşembe günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MARDİN

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

BİTLİS

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak ilimiz genelinde kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle bütün okullarımızda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Tatil edilen okullarımız, eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim yoluyla yapacaktır. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz izinli sayılacaktır." denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

ŞANLURFA

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.

ADIYAMAN

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MALATYA

Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Ocak perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini anımsatan Karaloğlu, "Meteorolojinin bu gece çok ciddi bir ayaz ve buzlanma olacağı, sıfırın altında 15 dereceye kadar sıcaklığın düşeceği uyarıları var. Bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla yarın ve cuma günü eğitime 2 gün Diyarbakır'ın tamamında ara veriyoruz." dedi.

Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

RİZE

Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak'ta eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel Rize'min canım atmacaları, hızlıca mesajlarınıza baktım ve kurum görüşlerini de aldım. Bu kez müdürler de itiraz etmedi. Atmacalarımın, müdürlerimin ve kaymakamlarımın ortak kararı ile yarın da tatil (Abdüssamet ve Sema hariç, onlar kendisini bilir.) Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılamamıştı.

KARAMAN

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar tatili valilik kararı ile bir gün daha uzatıldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 20.01.2022 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

SİİRT

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, il genelinde yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Edip, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe ile 21 Ocak Cuma günleri tatil edildiğini belirtti.

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan 374 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Ocak Perşembe günü kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde perşembe günü eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile 5 ilçede taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte kar yağışı beklentisi ve buzlanma tehlikesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Kozlu ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim kapsamındaki okullar dahil) eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

ARTVİN

Artvin'de kar dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle, il merkezi ve ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde yarın ve cuma günü, 4 ilçede ise yarın eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş'de tüm kademelerde yarın ve cuma günü eğitim yapılmayacak.

Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın da ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde, ilçe merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle 20 Ocak'ta ara verildiği kaydedildi.

SİVAS

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle 20 Ocak'ta ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca engeli, kronik hasta ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vali Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitimde yaşanabilecek olumsuz hadiselerin önüne geçmek amacıyla, eğiteme verilen aranın yarın da devam etmesi uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ve oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında perşembe günü eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 20 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.

GAZİANTEP

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

KARS

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

DÜZCE

Düzce'de Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verilecek.

Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin 11 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.

BARTIN

Bartın'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmekle birlikte gece boyunca hava sıcaklığının -2 ila -7 arasında gerçekleşmesi ve buna bağlı buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (Özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 20 Ocak 2022 günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.