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21 Ocak 2024 Pazar 10:46:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 10:46:00

İstanbul Havalimanı'nda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri'nin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı gümrük muhafaza istanbul havalimanı operasyon uyuşturucu
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