İstanbul Havalimanı'nda 27 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bavulların içinde Türkiye'ye sokulmak istenilen 307 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli gördükleri yabancı uyruklu 3 kişiyi takibe aldı.
Türkiye'ye giriş yaparken şüphelilerden birinin pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını fark eden ekipler, bu kişinin tedirgin davranışlarla beraberindeki valizleri yanındaki kişilere verdiğini tespit etti. Takibe alınan diğer 2 şüphelinin valizlerinde yapılan detaylı aramada 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi.
Kanser ve organ yetmezliğini engellemeye yönelik tedavilerde kullanıldığı belirlenen kaçak ilaçların piyasa değerinin 27 milyon lira olduğu tespit edildi.
İlgili soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
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