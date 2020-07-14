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14 Temmuz 2020 Salı 15:03:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 15:03:00

İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz Zafer Fotoğrafları' sergisi açıldı

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İstanbul Havalimanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı.

İstanbul Havalimanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişimini yaptığı gece çekilen fotoğraflar ile şehit olan vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile bazı davetliler katıldı.

Samsunlu konuşmasında, Türkiye'nin 15 Temmuz'da Cumhuriyet tarihindeki en karanlık gecelerinden birini yaşadığını belirtti.

Türk milletinin azmi, duruşu ve kararlılığı ile o karanlık geceden darbecilere karşı tek vücut olarak aydınlığa çıkmasını bildiğini ifade eden Samsunlu, "O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çalışanlarımız, İstanbul Havalimanının inşaatını durdurarak, bu hain girişimin karşısında durdu ve üstün cesaret göstererek baskıya boyun eğmedi. Darbe sonrası milletimizin başlattığı demokrasi nöbetine her akşam İGA çalışanları da tuttukları nöbetler ile destek verdi." dedi.

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ise 15 Temmuz'da devletin milli birliği, beraberliği ile demokrasinin hedef alındığını ancak milletin tek yürek olarak FETÖ/PDY darbe girişimini bastırdığını söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek, ecdadından aldığı güç ve ilhamla canlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Odabaş, "15 Temmuz gecesi ve sonraki günlerde ülkemizin her bir köşesinde, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız üzerilerine düşeni yapmış, şehrinin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de kahramanlık destanı yazılan gecenin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şebik, 15 Temmuz'da bir lider ile milletinin neler yapabileceğini dünyaya gösterdiklerini kaydederek, "Dünyada eşi ve benzerine az rastlanır. Lideriyle milletinin aynı ortak paydada ve zihin dünyasında birleştiği, bütünleştiği, meydanlarda işgal girişimine meydan okuduğu bir durum söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

SERGİ 27 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

İstanbul Havalimanı'nda böyle anlamlı bir serginin açılışını yapmanın manidar bir tevafuk olduğunu belirten Şebik, "15 Temmuz'dan sonra sınır bölgemizde yapılan operasyonlara bakıyorsunuz. Afrin ve sınır bölgemizdeki Zeytin Dalı Harekatları... 15 Temmuz'da bu millet, bu hainlere geçit vermedi. Bugün Ayasofya Camisi hamdolsun açılmış oluyor. Beklemediğimiz yerlerden de sesler geliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı yolcuların ziyaret edebileceği "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisinin açılış kurdelesi kesildi.

Sergi, 27 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

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