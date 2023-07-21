İstanbul Havalimanı zirvede: Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı zirvede: Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 10-16 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1487 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1395 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1340 uçuşla Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

Antalya Havalimanı ise günlük 1018 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.