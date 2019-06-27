İstanbul Havalimanı, "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi
İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Readers Choice 2019" ödüllerinde "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi.
Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın, "Airport of the Year" (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi.
Paylaşımda, "Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport." ifadelerine yer verilerek, oylamanın "https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/" linki üzerinden yapıldığı kaydedildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakanlık Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı
- Kışlalarda erken terhis sevinci başladı
- İstanbul Havalimanı, "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi
- Bakan Akar'dan Brüksel'de kritik görüşme! Jeffrey ile bir araya geldi
- Son dakika... YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'ın cezası belli oldu