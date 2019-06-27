Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın, "Airport of the Year" (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport." ifadelerine yer verilerek, oylamanın "https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/" linki üzerinden yapıldığı kaydedildi.

AA