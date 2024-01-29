İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni... Başkan Erdoğan konuşuyor
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Kağıthane-Gayrettepe etabının açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...Giderek ağırlaşan trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbul'un yükünü daha hafifletecek bir projemizi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz
Toplam 37.5 km uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane metrosu, İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. Hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir
Ayrıntılar geliyor...
- Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
- İbn Haldun Üniversitesi'nden Filistin için eğitim projesi
- Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açılıyor! Başkan Erdoğan konuşuyor
- Metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Yer üstü artık bize yetmiyor
- Kahramanmaraş'ta deprem!
- Drift atıp sosyal medyadan paylaşan kişiye 45 bin 900 lira ceza