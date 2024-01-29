Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açılıyor! Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Giderek ağırlaşan trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbul'un yükünü daha hafifletecek bir projemizi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz

Toplam 37.5 km uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane metrosu, İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. Hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir



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