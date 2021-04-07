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07 Nisan 2021 Çarşamba 20:06:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 20:06:00

İstanbul Havalimanı iki yılda 81 milyon yolcuya hizmet verdi

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İki yıl önce hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, bu zamana kadar yaklaşık 81 milyon 33 bin 340 yolcuya hizmet verdi.

İki yıl önce hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, bu zamana kadar yaklaşık 81 milyon 33 bin 340 yolcuya hizmet verdi.

6 Nisan 2019'da Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen büyük taşınma sonrası hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, salgının olumsuz etkilerine rağmen, Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı unvanını elinde bulunduruyor.

Havalimanı, açıldığı günden bu yana iki yıllık sürede, iç hatlarda 21 milyon 319 bin 560, dış hatlarda 59 milyon 713 bin 780 olmak üzere toplam 81 milyon 33 bin 340 yolcuya hizmet verdi.

Konuya ilişkin açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in şu ifadelerine yer verildi:

'Aldığı uluslararası ödüller ve kırdığı rekorlarla havacılığımızın gurur kaynağı haline gelen zafer anıtımız İstanbul Havalimanı'nda büyük göç sonrası pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, iç hatlarda 21 milyon 319 bin 560, dış hatlarda 59 milyon 713 bin 780 toplamda 81 milyon 33 bin 340 yolcuya hizmet verildi.'

Etiketler : Havalimanı İstanbul Havalimanı yolcu
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