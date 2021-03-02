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02 Mart 2021 Salı 18:18:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 18:18:00

İstanbul Havalimanı Avrupa'da liderliğe yükseldi

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İstanbul'u 436 uçuş ortalamasıyla Paris Charles de Gaulle ve 425 uçuş ortalamasıyla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) raporuna göre, günlük ortalama uçuş sayısı bakımından geçen hafta Avrupa'da en yoğun meydanın, İstanbul Havalimanı olduğu bildirildi.

EUROCONTROL tarafından hazırlanan 22-28 Şubat'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı 501 uçuş/gün ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 436 uçuş ortalamasıyla Paris Charles de Gaulle ve 425 uçuş ortalamasıyla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

Dördüncü sırada ise Frankfurt Havalimanı 398 uçuşla yer aldı. Madrid Barajas Havalimanı ise 348 uçuş ortalaması ile Avrupa'da ilk 5'e girmeyi başardı.

Raporda, İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş sayısında düşüş göstermeyerek genel olarak istikrarını koruduğu ancak uçuşların 2019 yılına göre Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 66, Schipol Havalimanı'nda yüzde 68, Frankfurt Havalimanı'nda yüzde 71, Madrid Barajas Havalimanı'nda ise yüzde 69 azaldığı kaydedildi

Etiketler : İstanbul Havalimanı Emniyet Rapor
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