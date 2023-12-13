VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya ve Kuzey Kore işbirliğini güçlendirecek
En çok eleman aranan meslekler belli oldu
"İsrail yardakçılarının hesabı sorulacak"
Platin Global 100 Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor!
İran'dan vize kararı... Tek taraflı kaldırıldı
İstanbul genelinde asayiş uygulaması... 732 suçlu yakalandı
13 Aralık 2023 Çarşamba 11:37:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 11:37:00

İstanbul genelinde asayiş uygulaması... 732 suçlu yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 732 zanlı yakalandı. Uygulamada sürücülere toplam 478 bin 425 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1750 personelin katıldığı, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun da kullanıldığı uygulama gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise 1727 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 193 bin 51 kişiye genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli ile yoklama kaçağı 148 kişi yakalandı, 519 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 535 fişek, 3 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 44 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 675 lira ele geçirildi.

Uygulamada, halka açık 480 yer denetlendi, 5 iş yeri ile 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 23 bin 772 araç ve 2 bin 333 motosiklet kontrol edildi, bunların 1600'ü ile 26 sürücüye işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 478 bin 425 lira para cezası kesildi.

Etiketler : istanbul asayiş zanlı
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX