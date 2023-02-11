İstanbul Emniyeti, Hatay'da güvenlik tedbirlerine destek verecek
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Hatay'daki güvenlik tedbirleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.
Kentte görevli 70 personel ve 35 polis aracı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen Hatay'a doğru Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkış yaptı.
Tam teçhizatlı olarak yola çıkan personel, Hatay'daki güvenlik tedbirleri ve arama kurtarma çalışmalarına destekte bulunacak.
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