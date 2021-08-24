VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca açıkladı! Türkiye 7.sırada
Başkan Erdoğan paylaştı! 'Neredeydik, nereye geldik?'
NATO'dan Kabil havalimanı açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri oldu
Filenin Sultanları grubu lider tamamladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
İtalya 2 bin 700 Afgan'ı tahliye etti
Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Johnson'dan Afganistan açıklaması
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Öğretmenlere psikolojik sağlamlık eğitimi
MEB, İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı'nda yüz yüze eğitime hazırlıklar ele alındı
Aydın'da ve Muğla'da orman yangınları: Müdahale sürüyor
İran'da kripto para operasyonu
Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı
Taliban'dan Japonya'ya davet... "Yeniden inşa" çağrısı yaptılar
Milli teknoloji hamlesi!
"Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi"
Borç yapılandırma ne zaman sona eriyor?
İngiliz Bakan'dan Türkiye açıklaması: Tamamen spekülasyon
Bölgede tansiyonu tırmandıracak hamle: Siyasi sonuçları olur
"Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik"
Türk savunma sanayisinden ezber bozacak hamle!
24 Ağustos 2021 Salı 22:21:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 22:21:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri oldu

ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 35 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere atanırken, 11 müdür ve emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a tayin edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul polis müdürü
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
"İnsan üzüntülerini yaşamalı"

"İnsan üzüntülerini yaşamalı"
‘Sakin bir hayat istiyorum'

‘Sakin bir hayat istiyorum'
Güneş'in ‘Mutluluk' cesareti!

Güneş'in ‘Mutluluk' cesareti!
Messi hayranı çıktı

Messi hayranı çıktı
Karla'yı gösterdi

Karla'yı gösterdi
Set mutluluğu

Set mutluluğu
"Yolu arabeskten geçmeyen yoktur"

"Yolu arabeskten geçmeyen yoktur"
"Takipçiler de beğeniler de sahte"

"Takipçiler de beğeniler de sahte"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER