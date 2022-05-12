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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:56:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 09:56:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, HDP İl binasına suikast planlandığı iddialarını yalanladı

Kaynak: AA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta HDP İstanbul İl binasına kimliği belirsiz ve izinsiz olarak giren şahısların olduğu, İl Başkanlığına yönelik suikast planlandığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Mayıs'ta bazı basın yayın kuruluşlarında yayımlanan, 1 Mayıs tarihinde HDP İstanbul İl binasına "sözde" kimliği belirsiz ve izinsiz olarak giren şahısların olduğu, İl Başkanlığına yönelik suikast planlandığı şeklindeki haberle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, görüntülerde yer alan kişinin A.Ş. olduğu, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Seçim Kanununa Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğunun belirlendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Şahıs 10 Mayıs 2022 tarihinde ifadesine başvurulmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince muhafaza altına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda Batman nüfusuna kayıtlı şahsın eşinin kız kardeşi olan S.Ç. isimli örgüt mensubunun 2021 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü sırada etkisiz hale getirildiği, yine eşinin erkek kardeşi F.Ç. isimli şahsın 2018 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan yakalanarak işlem gördüğü, ayrıca İ.B. isimli akrabasının 2008 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütürken yakalandığı belirlenmiştir. Ayrıca şahsın haber içeriğinde yer alan tarihte 1 Mayıs kutlamalarını izlemek üzere Beyoğlu ilçesinde bulunduğu, dinlenmek ve ihtiyaç gidermek adına HDP İstanbul İl Başkanlığına uğradığı öğrenilmiştir. Bu doğrultuda haber içeriğinde yer alan, şahsın polislerle iş birliği yaptığı ve polislerin kendisini yönlendirdiği iddiaları asılsız ve gerçek dışıdır. "

Etiketler : 10 Mayıs DP İstanbul İl Başkanlığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü
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