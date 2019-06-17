İstanbul ehline emanet edilecek

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9247
  • Euro
    6,6494
  • Altın
    255,2968
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... Çanakkale'de korkutan deprem Son Dakika... Çanakkale'de korkutan deprem
İspanya'da terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşı yakalandı İspanya'da terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşı yakalandı
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı
Son Dakika... Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu Son Dakika... Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış, dolu ve fırtına uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış, dolu ve fırtına uyarısı yaptı
New Jersey'de ebru sergisi açıldı New Jersey'de ebru sergisi açıldı
BM Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı BM Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı
Venezuela’da katliam gibi kaza: 18 ölü Venezuela’da katliam gibi kaza: 18 ölü
Melih Gökçek’ten canlı yayın yorumları Melih Gökçek’ten canlı yayın yorumları
Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları hor görme... Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları hor görme...
Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde
CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti
İlhan Koman doodle ekranına taşındı İlhan Koman doodle ekranına taşındı
Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı
Fırtına Boyd’da karar kıldı Fırtına Boyd’da karar kıldı
Aytaç Cim-Bom’a Aytaç Cim-Bom’a
Kolarov koptu geliyor Kolarov koptu geliyor
Marcelo atağı Marcelo atağı
Böyle olur futbolcunun düğünü Böyle olur futbolcunun düğünü
Havayı en çok Çin kirletti Havayı en çok Çin kirletti
O silah satışta O silah satışta
Felaket sonrası kasklı ayin Felaket sonrası kasklı ayin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

İstanbul ehline emanet edilecek

Cumhur İttifakı’nın, şehri ehline teslim etmek için seferberlik başlattığını belirten MHP lideri Bahçeli, 'İstanbul için vakit, Binali Yıldırım vaktidir' diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy'deki bir otelde, hemşeri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın etle tırnak gibi olduğunu söyledi. 

“KAZANACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK” 

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’a güvenlerinin tam olduğunu belirten Bahçeli, “Emanete riayet edip ehline teslim edersek, manevi vebalden kurtulmuş oluruz” dedi. İttifaka gölge düşürmeye yönelik girişimlerin beyhude olduğunu ifade eden Bahçeli, “Cumhur İttifakı İstanbul'u ehline emanet etmek için seferberlik başlatmıştır. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır. Cumhur İttifakı, İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir. İstanbulluların tecrübeyi bağrına basacağından ve İstanbul'a yakışır bir hizmet için Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Yıldırım'ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğinden de zerre şüphem yoktur” ifadelerini kullandı. 

ŞEHRİN ZİNCİRLERİ KIRILACAK 

İstanbulluların sandık başına giderken yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, zillet ortaklığını, FETÖ'nün 'her şey çok güzel olacak' sözünü dikkate alacağını söyleyen Bahçeli, “PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır” diye konuştu. 23 Haziran’da tecrübe, bilgi birikimi, siyaset ve devlet adamlığının, cahil cesaretine galip geleceğini vurgulayan Bahçeli, “Yalancıların zaferi gerçekler ortaya çıkana kadardır. İstanbul için vakit, Binali Yıldırım vaktidir. İstanbul Cumhur İttifakı'yla zincirlerinden kurtulacaktır” dedi. 

Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaretinde, çocuk tekvando sporcularıyla fotoğraf çektirdi. 

BAHÇELİ'DEN KARAGÜMRÜK'E ZİYARET 

Kahvaltı programının ardından MHP lideri Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı makamında ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı AK Partili Ergün Turan da kulüp binasına gelerek Bahçeli'nin ziyaretine eşlik etti. Karagümrük'e destek olacağını ifade eden Bahçeli'ye, Hurma da Karagümrük'te MHP liderinin çok seveni olduğunu söyledi. Bahçeli'ye Karagümrük adına maket bir antika arabayla Karagümrük Spor'un madalyalarının bulunduğu sembolik bir tablo hediye edildi. Kulüp çıkışında Karagümrük Spor Kulübü çocuk tekvando sporcuları Bahçeli’yle fotoğraf çektirdi. 

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı
Hava durumu için son dakika uyarısı geldi! Meteoroloji açıkladı...
Başkan'dan Doğu Akdeniz resti: Avucunuzu yalarsınız
Emeklinin temmuz zammı netleşiyor
Ekrem İmamoğlu hakaret görüntülerini inkar etti! Yine 'basit' dedim dedi...
Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı
Binali Yıldırım: 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' demesi kocaman bir yalan
FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde
Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım anlattı
İmamoğlu'nun imzaladığı belge... Kendi sözlerini çürüttü!
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu tartışma programında soruları yanıtladı
Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi
Star'dan algı peşinde koşanların asılsız iddialarına yalanlama
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Diriliş Ertuğrul dizisine Halka dizisinden transfer
Gizlenen detay ortaya çıktı! F-35'lerde Çin imzası
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!
Aleyna Tilki'den üniversite sınavı isyanı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ