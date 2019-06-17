İstanbul ehline emanet edilecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy'deki bir otelde, hemşeri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın etle tırnak gibi olduğunu söyledi.

“KAZANACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK”

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’a güvenlerinin tam olduğunu belirten Bahçeli, “Emanete riayet edip ehline teslim edersek, manevi vebalden kurtulmuş oluruz” dedi. İttifaka gölge düşürmeye yönelik girişimlerin beyhude olduğunu ifade eden Bahçeli, “Cumhur İttifakı İstanbul'u ehline emanet etmek için seferberlik başlatmıştır. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır. Cumhur İttifakı, İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir. İstanbulluların tecrübeyi bağrına basacağından ve İstanbul'a yakışır bir hizmet için Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Yıldırım'ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğinden de zerre şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN ZİNCİRLERİ KIRILACAK

İstanbulluların sandık başına giderken yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, zillet ortaklığını, FETÖ'nün 'her şey çok güzel olacak' sözünü dikkate alacağını söyleyen Bahçeli, “PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır” diye konuştu. 23 Haziran’da tecrübe, bilgi birikimi, siyaset ve devlet adamlığının, cahil cesaretine galip geleceğini vurgulayan Bahçeli, “Yalancıların zaferi gerçekler ortaya çıkana kadardır. İstanbul için vakit, Binali Yıldırım vaktidir. İstanbul Cumhur İttifakı'yla zincirlerinden kurtulacaktır” dedi.

Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaretinde, çocuk tekvando sporcularıyla fotoğraf çektirdi.

BAHÇELİ'DEN KARAGÜMRÜK'E ZİYARET

Kahvaltı programının ardından MHP lideri Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı makamında ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı AK Partili Ergün Turan da kulüp binasına gelerek Bahçeli'nin ziyaretine eşlik etti. Karagümrük'e destek olacağını ifade eden Bahçeli'ye, Hurma da Karagümrük'te MHP liderinin çok seveni olduğunu söyledi. Bahçeli'ye Karagümrük adına maket bir antika arabayla Karagümrük Spor'un madalyalarının bulunduğu sembolik bir tablo hediye edildi. Kulüp çıkışında Karagümrük Spor Kulübü çocuk tekvando sporcuları Bahçeli’yle fotoğraf çektirdi.