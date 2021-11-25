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25 Kasım 2021 Perşembe 14:51:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 14:52:00

İstanbul Eğitim Zirvesi: Maarif Vakfı, FETÖ'cü alçakların tahribatını gideriyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesine videomesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesine videomesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, 'Maarif Vakfı Uluslararası İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, zirvenin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Maarif Vakfı'nın yönetimiyle bu önemli zirveye destek veren tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti. Erdoğan, 'Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm' temasıyla düzenlenen zirvenin, eğitime dair yaklaşımların ve uygulamaların tartışılacağı uluslararası bir platform haline geleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Değerli fikirleriyle zirveye katkı sunacak herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'yi, milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil eden kurumlarımızdan biri de Türkiye Maarif Vakfı'dır. Vakfımız, Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara aktarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor. Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bugün vakfımız 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları büyük bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor."

Etiketler : FETÖ Türkiye Maarif Vakfı 6 farklı kıta 47 ülke Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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