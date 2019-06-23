23 Haziran 2019 00:59 | Pazar
İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor
24 ve 360 ortak yayınında gün boyu canlı yayınlarla sıcak gelişmeler ekrana taşınıyor.
Seçim sonuçları; doğru, hızlı ve anlaşılır grafiklerle ekranlara geliyor. Canlı bağlantılar ve uzman konukların yorumlarıyla sandığın nabzı burada atıyor.
İSTANBUL SEÇİMİ; gün boyu 24 ve 360 ortak yayınında ...
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