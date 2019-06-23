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23 Haziran 2019 00:59 | Pazar

İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor

24 ve 360 ortak yayınında gün boyu canlı yayınlarla sıcak gelişmeler ekrana taşınıyor.

Seçim sonuçları; doğru, hızlı ve anlaşılır grafiklerle ekranlara geliyor.  Canlı bağlantılar ve uzman konukların yorumlarıyla sandığın nabzı burada atıyor.

İSTANBUL SEÇİMİ; gün boyu 24 ve 360 ortak yayınında ...

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