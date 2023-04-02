İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
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