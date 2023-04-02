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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
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02 Nisan 2023 Pazar 17:48:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 17:48:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma

Kaynak: AA

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : istanbul cumhuriyet başsavcılığı ysk paylaşım soruşturma

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