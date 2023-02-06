İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren depremle ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan çarpıtılmış paylaşımlar üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, çarpıtılmış, gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlarla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.