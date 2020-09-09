İstanbul Çağlayan adliyesi önünde hareketli anlar

İstanbul Çağlayan adliyesi önünde silah sesleri
İstanbul Çağlayan adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bölgede silah sesleri duyulması üzerine 4 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, adliye önündeki özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.
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